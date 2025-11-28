Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'u sürdürülebilir başarıya odakladık

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, genç kadro ve planlı yapılanmayla 'günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir başarıya' odaklandıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:24
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisi için kaleme aldığı yazıda kulübün hedeflerini ve yapılanma sürecini anlattı. Doğan, genç, dinamik ve gelecek odaklı bir kadro oluşturduklarını vurguladı.

Yapılanma ve genç kadro

“Şu anda bir yapılanmanın içindeyiz. Bu, sabır isteyen ama doğru bir süreç. Fatih Tekke hocamızla birlikte genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro kurduk. Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor’unu kurmak içindir. Takımımız hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da takım da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor”

Mesaj: Sabır ve birlik

“Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek.”

