Ertuğrul Doğan: Yeni Sezonda Mücadele, Disiplin ve Karakter

Başkan Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ile futbol anlayışını yeniden tanımladıklarını, yeni sezonda organize, disiplinli ve karakterli bir takım hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:08
Başkan Doğan'dan net mesaj: Yeni dönemde tutarlı bir futbol stratejisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yazdığı değerlendirmede teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışlarını yeniden tanımladıklarını vurguladı. Doğan, yeni sezonda sahada görülecek tablonun "mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı" olacağını ifade etti.

Doğan, kulübün tarihine ilişkin anılara da yer vererek Trabzonspor efsanesinin yürüyüşünün 2 Ağustos 1967 tarihinde başladığını hatırlattı. Kulübün amacının var olan düzene eklenmek değil, dışına çıkarak yeni bir yol açmak olduğunu belirtti.

Geçmişin sadece kupalarla tanımlanamayacağını söyleyen Doğan, bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş olduğunu kaydetti. Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzonspor, gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu, 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükunetle, kararlılıkla, geri adım atmadan."

Yeni döneme ilişkin planları anlatan Doğan, kadronun omurgasının korunacağını, hedefe uygun takviyelerin yapılacağını ve plansız hamleler yerine tutarlı bir stratejiyle ilerleyeceklerini belirtti. Başkanın ifadelerine göre öncelik, oyunun sahada tempo, mücadele ve disiplinle kazanılmasını sağlamak olacak.

Mali yapı, projeler ve taraftara çağrı

Doğan ekonomik alandaki gelişmeleri de önemsediğini dile getirerek, "Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu" değerlendirmesinde bulundu. Yeni projeler, üretken iş birlikleri ve altyapı yatırımlarının bu yapıyı daha da güçlendireceği vurgulandı.

Başkan, kulübün başarısının ortak sorumluluk gerektirdiğini belirterek taraftara açık çağrıda bulundu: "Formasına sahip çıkan, kombinesini alan, fikriyle bu yapıya katkı sunan her bordo-mavi yürek, yürüyüşün gerçek ortağıdır." Doğan, Trabzonspor'un aklın, adaletin ve aidiyetin buluştuğu merkez olduğunu ve kulübün kuruluş gününden itibaren çizdiği değerlerden sapmadan geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini sözlerine ekledi.

