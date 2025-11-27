Erva Kar Fırtınaları Erciyes'te: Kayseri'de Kayak Projesi Hazırlıkları

Erva Kar Fırtınaları Erciyes'te Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erva Spor Okulları projesinin yeni ayağı

Erva Spor Okulları projesi kapsamında Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı mevkiinde faaliyet gösterecek olan Erva Kar Fırtınaları Kayak Salonu, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ali İhsan Kabakcı verdiği bilgilerde, "Bu yıl Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in himayelerinde başlatılan tabiri yerinde ise bir çığ gibi büyüyen ERVA Spor Okulları projesinin bir ayağı olan kayak sporunu burada Kar Fırtınaları projesi ile birlikte yapacağız bu nedenden ötürü çok heyecanlı ve çok ümitliyiz. Her şey Ülkemizin geleceği gençler için" dedi.

