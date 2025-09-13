Erzincan'da Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası Başladı

Kemah Acemoğlu Kanyonunda düzenlenen organizasyona 6 ilden 120 sporcu katıldı. Yarışlar, bölgenin zorlu parkurunda başladı.

Yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Açılış töreni ve yetkililer

Yarışların startını veren Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, tüm sporculara başarılar diledi.

Yarışlar, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.

