Erzincan'da Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası Başladı

Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası, Erzincan'ın Kemah ilçesi Acemoğlu Kanyonu'nda 6 ilden 120 sporcunun katılımıyla başladı; yarışlar yarın finalle sona erecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:52
Kemah Acemoğlu Kanyonunda düzenlenen organizasyona 6 ilden 120 sporcu katıldı. Yarışlar, bölgenin zorlu parkurunda başladı.

Yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcular, hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Açılış töreni ve yetkililer

Yarışların startını veren Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, tüm sporculara başarılar diledi.

Yarışlar, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.

