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Erzincan'da Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi Müsabakaları Başladı

Erzincan, Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi'nin 4. etap müsabakalarına ev sahipliği yapıyor, etkinlik 11 Ağustos'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:34
Erzincan'da Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi Müsabakaları Başladı

Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi Erzincan'da Başladı

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi'nin 4. etap müsabakaları, Erzincan'daki Yaşar Erkan Spor Salonu'nda başladı. Bu yıl Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, 24 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Vali Aydoğdu'dan Açılış Töreninde Önemli Mesajlar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, açılış töreninde, müsabakaların 11 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti.

Aydoğdu, yaptığı konuşmada, "Bu topraklar çok değerli. Dünya çapında sporcular yetiştirmeye aday bir potansiyele sahibiz. İnşallah, gelecekte Erzincan, badminton gibi birçok alanda Türkiye'nin modern bir şehri haline gelecektir" dedi.

Erzincan'ın Misafirperverliği

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tüm sporcuları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Gelecek Olimpiyatlar İçin Umut Verici Açıklamalar

Türkiye Badminton Federasyonu Başkan Vekili Ercan Ayılgan, Erzincan'ın badminton konusunda öne çıkan şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

"Gelecekte olimpiyatlarda madalya kazanacak sporcuların Erzincan'dan yetişeceğine inanıyorum," diyen Ayılgan, bu etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Başarı İçin Birlikte Çalışmalıyız

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, kentte başarılı sporcuların bulunduğunu ve bu başarıda antrenörlerin katkısının büyük olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, katılımcılara bakır işleme tabaklar hediye etti ve sporcularla bir süre sohbet ederek müsabakaları izledi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye...

Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

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