Erzincan Gençler Gücü 0-5 Ağrı — Kadınlar 2. Ligi'nde Farklı Galibiyet

Erzincan Gençler Gücü, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde evinde Ağrı'ya 5-0 yenildi; golleri İrem (2), Ceylan, Müjde ve Esma attı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:10
Erzincan Gençler Gücü 0-5 Ağrı — Kadınlar 2. Ligi'nde Farklı Galibiyet

Erzincan Gençler Gücü 0-5 Ağrı — Kadınlar 2. Ligi'nde Farklı Galibiyet

Maç Özeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında Ağrı Kadın Futbol Takımı'na farklı bir skorla boyun eğdi.

Erzincan Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı ekibi, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibini 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmada golleri İrem (2), Ceylan, Müjde ve Esma kaydetti.

Bu sonuçla Ağrı Kadın Futbol Takımı ligde önemli bir galibiyet elde ederken, Erzincan Gençler Gücü ise toparlanmak için çalışmalarını sürdürecek.

ERZİNCAN’IN KIZLARI AĞRI’YA 5-0 YENİLDİ

ERZİNCAN’IN KIZLARI AĞRI’YA 5-0 YENİLDİ

ERZİNCAN’IN KIZLARI AĞRI’YA 5-0 YENİLDİ

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Badmintonda Süper Lig: Erzincan Telekom Spor İkinci Oldu
2
Aleyna Korkut Çekya'da Altın Madalya
3
Erzincan Gençler Gücü 0-5 Ağrı — Kadınlar 2. Ligi'nde Farklı Galibiyet
4
Bodo/Glimt, Beşiktaş Maçına Hazır: Kjetil Knutsen'den Açıklamalar
5
La Fiorita, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı
6
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yi 3-0 Yendi
7
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda ödüller: Birincilere 50'şer bin dolar

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?