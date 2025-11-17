Erzincan Gençler Gücü 0-5 Ağrı — Kadınlar 2. Ligi'nde Farklı Galibiyet

Maç Özeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında Ağrı Kadın Futbol Takımı'na farklı bir skorla boyun eğdi.

Erzincan Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı ekibi, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibini 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmada golleri İrem (2), Ceylan, Müjde ve Esma kaydetti.

Bu sonuçla Ağrı Kadın Futbol Takımı ligde önemli bir galibiyet elde ederken, Erzincan Gençler Gücü ise toparlanmak için çalışmalarını sürdürecek.

