Erzurum Büyükşehir Belediyespor Kick Boksçuları Adıyaman'da Türkiye Finallerine Kaldı

Turnuva ve sonuçlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kick boksçuları, 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Adıyaman'da düzenlenen Spor Toto Kick Boks Ligi'ne 4 sporcu ile katıldı ve önemli bir başarıya imza attı.

Antrenör Emre Şahin yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, müsabakalar sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak adını Türkiye Finallerine yazdırdı ve Erzurumspor kamuoyunu gururlandırdı.

Teknik heyet ve teşekkürler

Erzurum Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Antrenörü ve Milli A Takım Teknik Kurul Başkan Vekili Emre Şahin, sporcuları tebrik ederek finallere şimdiden hazırlandıklarını belirtti.

Şahin, "Bu süreçte bize destek olan ve her daim yanımızda yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Büyükşehir belediye Başkanımız ve sporcunun dostu Mehmet Sekmen ile bize her zaman ağabeylik yapan yanımızda olan Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal’a teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bize olan inancını, güvenini boşa çıkarmamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Şahin ayrıca kader arkadaşı ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu ve Kick Boks İl Temsilcisi Metin Abuşoğlu'na da müteşekkir olduğunu söyledi.

Federasyonun ilgisi

Spor Toto Kick Boks Liginde Erzurum kafilesinin başarısına Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da yakın ilgi gösterdi. Başkan Kayıcı, Antrenör Emre Şahin ve sporcularla yakından ilgilenerek ekibi başarısından dolayı tebrik etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyespor, elde edilen madalyalarla Türkiye Finallerinde iddialı bir şekilde yer almayı hedefliyor.

