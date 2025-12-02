Erzurum'da Curling Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Çakmur'u Ziyaret Etti

Lahti'de B Klasmanında bronz alan A Milli Erkek Curling Takımı, başarıyı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a sundu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:32
Lahti'den bronz kupayla döndüler

Finlandiya’da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B Klasmanında A Milli Erkek Curling Takımı üçüncü olarak bronz kupayı Türkiye'ye getirdi. Milli takım, elde edilen bu başarıyı paylaşmak üzere Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Ziyarette Federasyon heyetinden Türkiye Curling Federasyonu Genel Koordinatörü Arif Alpkılıç ile yönetim kurulu üyeleri Zeyit Palabıyık, Hakan Yıldırım, Yusuf Sadri Kishalı ve Zafer Ala de hazır bulundu. İl Müdürü Çakmur, millî sporcuları ve antrenör Muhammed Zeki Uçan'ı tebrik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Arif Alpkılıç, Avrupa şampiyonası sürecine ve elde edilen başarılara ilişkin bilgi verdi.

Millî takım kadrosu

Takım kadrosunda Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Selahattin Eser, Serkan Karagöz ve Mehmet Fatih Bayramoğlu yer aldı. Antrenörlüğünü Muhammed Zeki Uçan yürüttü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ziyaret sırasında, "Kadın A Milli takımımızın Dünya şampiyonası vizesi aldığı şampiyonda Erkek milli takımımız B Klasmanında Avrupa üçüncüsü oldu. Her iki ekibimizi de Federasyon Başkanımız Kenan Şebin nezdinde tebrik ediyoruz" dedi.

