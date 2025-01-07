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Erzurum'da EİT 2025 Coşkusu: Kış Sporları Yarışmaları Başladı

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti olarak kış sporları yarışları ve etkinliklerle dolu bir yıla adım attı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:19
Erzurum'da EİT 2025 Coşkusu: Kış Sporları Yarışmaları Başladı

2025 Turizm Başkenti Erzurum'da Kış Sporları Yarışları Başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un '2025 Turizm Başkenti' ilan edilmesinin ardından, kentte yıl boyunca kültür, sanat ve spor alanında birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerin ilk aşamasında kış sporları yarışları başladı.

Etkinlikler, 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Organizasyonun ilk gününde, Palandöken Kayak Merkezi'nde alp disiplini kayak ve snowboard yarışları, Palandöken 2000’lik buz salonunda ise sürat pateni yarışı (Short Track) ile curling müsabakaları gerçekleştirildi.

Küçük Sporcular Güç Gösterdi

Kayak merkezindeki alp disiplini ve snowboard çocuk kupası yarışlarına 141 sporcu katıldı. Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi ve Türkiye Kayak Federasyonu EİT Organizasyon Sorumlusu Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken'de iki branşta yarışmaların gerçekleştirildiğini aktardı.

Kıyıcı, "Bugün snowboard branşında Türkiye'nin ilk çocuk kupasını, alp disiplininde ise ikinci çocuk kupası yarışlarını yapıyoruz. Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 101 sporcu alp disiplini ve yaklaşık 40 sporcu snowboard branşında yarışıyor. Sporcuların yaşları 10-15 yaş aralığında. Yarın büyük slalom ile oyunlardaki yarışları tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Farklı Müsabakalar ve Gelecek Hedefleri

Erzurum'da farklı müsabakaların da yapılacağını belirten Kıyıcı, "Kar sporları olarak snowboard ve alp disiplini, buz sporları olarak ise curling ve buz hokeyi şehirdeki salonlarda gerçekleştiriliyor. Ayrıca kar voleybolu ve dağ kayağı yarışmaları da yapılacak. Burada temel amaç, organizasyon kapsamında özellikle dünyada ve Türkiye'de çok az yarışması olan çocuk yaşındaki sporcularımızın geleceği için tecrübe edinmelerini sağlamak. Erzurum'a gelip bu güzel kayak merkezini tanıyıp, ilerideki yarışmalarda yine burayı tercih etmelerini istiyoruz. Yarışmalarla Erzurum ve Palandöken'in tanınmasını sağlamak hedefindeyiz. Açılış sırasında kentin kültürel tanıtımını yaptık; bu ilk deneyimimiz oldu. Erzurum'da her yıl Palandöken Çocuk Kupası yarışlarını sürdüreceğiz." diye ekledi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte yıl boyu kültür, sanat ve spor alanında düzenlenecek etkinlikler kapsamında kış sporları yarışları başladı. Organizasyon kapsamında Palandöken 2000’lik buz salonunda sürat pateni yarışı yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte yıl boyu kültür, sanat ve spor alanında düzenlenecek etkinlikler kapsamında kış sporları yarışları başladı. Organizasyon kapsamında Palandöken 2000’lik buz salonunda sürat pateni yarışı yapıldı.

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