Erzurum'da Geleceğin Buz Hokeycileri Yetişiyor

Erzurum'da Buz Hokeyi Projesiyle Genç Yetenekler Yetiştiriliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi", genç sporcuların buz hokeyiyle tanışmasını sağlıyor. Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Antrenman Salonu'nda, 7-15 yaş arasındaki çocuklar tecrübeli antrenörler eşliğinde temel tekniklerini öğreniyor.

Buzda İlk Adımlar

Proje kapsamında çocuklar, ayaklarındaki patenlerle önce buz üzerinde kayma tekniklerini öğreniyor. Yeteneğine göre minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerine ayrılan sporcular, ailesinin de destekleriyle potansiyellerini sergiliyor.

Geleceğin Sporcuları İçin Hedefler Belirleniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, projeyle ilgili olarak, "Biz bir tohum ektik ve 3-5 yıl içinde Süper Lig'de ve olimpiyatlarda madalya peşinde koşan bir şehir olmayı hayal ediyoruz" dedi. Dönmez, şu anda yaklaşık 400 çocuğun altyapıda bulunduğunu ve devletin tesislerinin aktif olarak kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yetenek Avcılığı Yapan Antrenörler