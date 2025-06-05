Erzurum'da Geleceğin Buz Hokeycileri Yetişiyor

Erzurum'da Buz Hokeyi Projesiyle Genç Yetenekler Yetiştiriliyor
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi", genç sporcuların buz hokeyiyle tanışmasını sağlıyor. Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Antrenman Salonu'nda, 7-15 yaş arasındaki çocuklar tecrübeli antrenörler eşliğinde temel tekniklerini öğreniyor.
Buzda İlk Adımlar
Proje kapsamında çocuklar, ayaklarındaki patenlerle önce buz üzerinde kayma tekniklerini öğreniyor. Yeteneğine göre minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerine ayrılan sporcular, ailesinin de destekleriyle potansiyellerini sergiliyor.
Geleceğin Sporcuları İçin Hedefler Belirleniyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, projeyle ilgili olarak, "Biz bir tohum ektik ve 3-5 yıl içinde Süper Lig'de ve olimpiyatlarda madalya peşinde koşan bir şehir olmayı hayal ediyoruz" dedi. Dönmez, şu anda yaklaşık 400 çocuğun altyapıda bulunduğunu ve devletin tesislerinin aktif olarak kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Yetenek Avcılığı Yapan Antrenörler
Buz hokeyi antrenörü Ahmet Özden, proje sayesinde çocukları temel altyapı çalışmalarıyla spora kazandırdıklarını belirtti. Özden, "Amacımız geleceğin milli takım sporcularını yetiştirmek" 13 yaşındaki Abdülkadir Karadayı, projenin kendisine sağladığı gelişmelerden bahsederek, “Milli takıma ve Süper Lig'e kadar çıkmayı hedefliyoruz"Belinay Aydemir ise, “Buz patenini seviyordum. Kendimi geliştirmeyi çok istiyorum” Erzurum'daki buz hokeyi projesi, geleceğin sporcularını yetiştirerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Her geçen gün daha da büyüyen bu projeyle, buz hokeyine gönül veren gençler, başarılarının meyvelerini ileride almayı umut ediyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.
Çocukların Başarı Hedefleri
13 yaşındaki Abdülkadir Karadayı, projenin kendisine sağladığı gelişmelerden bahsederek, “Milli takıma ve Süper Lig'e kadar çıkmayı hedefliyoruz"Belinay Aydemir ise, “Buz patenini seviyordum. Kendimi geliştirmeyi çok istiyorum” Erzurum'daki buz hokeyi projesi, geleceğin sporcularını yetiştirerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Her geçen gün daha da büyüyen bu projeyle, buz hokeyine gönül veren gençler, başarılarının meyvelerini ileride almayı umut ediyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.
Erzurum'daki buz hokeyi projesi, geleceğin sporcularını yetiştirerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Her geçen gün daha da büyüyen bu projeyle, buz hokeyine gönül veren gençler, başarılarının meyvelerini ileride almayı umut ediyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.