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Erzurum'da Geleceğin Buz Hokeycileri Yetişiyor

Erzurum'da başlatılan projeyle gençler, buz hokeyinin temellerini öğrenerek geleceğin yıldızları olabilirler.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:41
Erzurum'da Geleceğin Buz Hokeycileri Yetişiyor

Erzurum'da Buz Hokeyi Projesiyle Genç Yetenekler Yetiştiriliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi", genç sporcuların buz hokeyiyle tanışmasını sağlıyor. Yakutiye ilçesindeki Buz Hokeyi Antrenman Salonu'nda, 7-15 yaş arasındaki çocuklar tecrübeli antrenörler eşliğinde temel tekniklerini öğreniyor.

Buzda İlk Adımlar

Proje kapsamında çocuklar, ayaklarındaki patenlerle önce buz üzerinde kayma tekniklerini öğreniyor. Yeteneğine göre minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerine ayrılan sporcular, ailesinin de destekleriyle potansiyellerini sergiliyor.

Geleceğin Sporcuları İçin Hedefler Belirleniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, projeyle ilgili olarak, "Biz bir tohum ektik ve 3-5 yıl içinde Süper Lig'de ve olimpiyatlarda madalya peşinde koşan bir şehir olmayı hayal ediyoruz" dedi. Dönmez, şu anda yaklaşık 400 çocuğun altyapıda bulunduğunu ve devletin tesislerinin aktif olarak kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yetenek Avcılığı Yapan Antrenörler

Buz hokeyi antrenörü Ahmet Özden, proje sayesinde çocukları temel altyapı çalışmalarıyla spora kazandırdıklarını belirtti. Özden, "Amacımız geleceğin milli takım sporcularını yetiştirmek"

Çocukların Başarı Hedefleri

13 yaşındaki Abdülkadir Karadayı, projenin kendisine sağladığı gelişmelerden bahsederek, “Milli takıma ve Süper Lig'e kadar çıkmayı hedefliyoruz"Belinay Aydemir ise, “Buz patenini seviyordum. Kendimi geliştirmeyi çok istiyorum”

Erzurum'daki buz hokeyi projesi, geleceğin sporcularını yetiştirerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Her geçen gün daha da büyüyen bu projeyle, buz hokeyine gönül veren gençler, başarılarının meyvelerini ileride almayı umut ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi"...

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi"...

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Geleceğin Buz Hokeycilerini Arıyoruz Projesi" kapsamında buzla tanışan küçük çocuklar, geleceğin sporcuları olmak için çalışıyor. Projeyle spora başlatılan çocuklar, tecrübeli antrenörlerin gözetiminde buz hokeyinin temel teknikleriyle çalışmalara başlıyor.

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