Erzurum’da nefes kesen Alp Disiplini Şampiyonası sona erdi: Bursa en yüksek puanı alarak şampiyon oldu!

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen Alp Disiplini 18 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’na farklı illerden gelen 72 sporcu katılım sağladı. Yarışlar 2 gün boyunca devam etti. Yarışlar sonunda toplamda 3728 puan alan Bursa, iller kombine sıralamasında 1.’liği elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Bursa’dan sonra en çok puanı alan Erzurum 2., İstanbul ise yarışmada 3. oldu.

Yarışmalar sonrasında Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto’nun da aralarında yer aldığı ekip, sporculara madalyalarını takdim etti.