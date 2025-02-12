Erzurum'da Üniversiteler Arası Kar Voleybolu Şampiyonası Sürüyor

Erzurum'da Kar Voleybolu Heyecanı Devam Ediyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası tüm heyecanıyla sürüyor. 10 Şubat Pazartesi günü başlayan organizasyonda grup eleme müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonanın Bilgileri

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen bu önemli etkinlikte, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi destek veriyor. Toplam 26 üniversite takımı şampiyonaya katılıyor. Turnuvanın finaI maçları ise 14 Şubat Cuma günü yapılacak.

Detaylar ve Aktiviteler

Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu kış sporları organizasyonunda kar voleybolu müsabakalarının oynandığını belirtti.

13 erkek ve 13 kadın takımın mücadele ettiği turnuvada, grup müsabakalarının sona erdiğini belirtirken, yarın yarı ve çeyrek final maçlarının yapılacağını ifade etti. Erzurum'da Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi, her iki kategoride de takımlarıyla yer alıyor. Katılımcı sporcular, kayak yapmanın yanı sıra Palandöken'in tadını çıkarıyor ve kar voleybolu oynuyor.

Bunun yanı sıra, şehirde kalarak kültürel geziler yapıyor ve yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyorlar. Koçak, “Güzel ve eğlenceli vakit geçiriyorlar,” dedi.