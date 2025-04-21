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Erzurum'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Yenileme Çalışmaları Başladı

Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı. Ahşap rampalar ve çevre düzenlemeleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:45
Erzurum'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Yenileme Çalışmaları Başladı

Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un ifadesine göre, bu yenileme çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleştiriliyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Çakmur, K90 ve K120'lik kulelerin kayakla atlama rampalarının ahşap olacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) görünümünün de değişeceği duyuruldu.

Çakmur, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, müteahhit firma yetkililerinden bilgiler aldı. Kendisi, atlama kulelerinin mevcut betondan yapılan rampalarının söküleceğini ve çelik konstrüksiyon üzerine ahşap malzeme ile yeniden inşa edileceğini ifade etti.

Daha önce 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen Kiremitlik Tepe'deki bu tesis, Türkiye'deki tek kayakla atlama kulesi olma özelliğini taşıyor. Açılışından itibaren, birçok yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayan atlama kuleleri, 125 metrelik uzunluğu ve hilal şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor.

Bu tesis içerisinde yaklaşık 100 kişilik konaklama imkanı da bulunmaktadır. Sporculara yaz ve kış dönemi boyunca eğitim ve kamp olanakları sunulmaktadır.

Ayrıca, tesisin çevre düzenlemeleri için de peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Erzurum'un kış sporları alanındaki bu önemli yatırımı, spora ve sporcuya verilen destek olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarına...

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile çalışmaları yerinde inceledi, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarına...

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile çalışmaları yerinde inceledi, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

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