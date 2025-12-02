Erzurum ETÜ Atıcılık Takımı Mersin'de 10 M Havalı Tüfekte Birinci

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması 10 M Havalı Tüfek müsabakalarında Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Genç Kadınlar takımı Mersin’de birinci oldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:29
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması 10 M Havalı Tüfek müsabakaları Mersin’de tamamlandı. Yarışmalar sonucunda Havalı Tüfek Genç Kadınlar Takımı olarak Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü takım halinde birinci oldu.

ETÜ'nün başarısı ve bireysel dereceler

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü’nü; Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin ve Elif Gülerci temsil etti. Bireysel sıralamada Elife Eda Çınar ikinci, Elif Gülcan Doludizgin üçüncü oldu.

Erzurumlu sporculardan diğer dereceler

10 M Havalı Tüfek U18 Erkekler kategorisinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Muhammed Serhat Demir ikinci, Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Muhammet Taha Gürbulak üçüncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Muhammed Serhat Demir üçüncü sırayı aldı. Takımlar sınıfında Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü takımı; Ufuk Berat Yıldız, Mustafa Cinisli ve Muhammet Taha Gürbulak ile ikinci oldu. 10 M Havalı Tüfek U18 Kadınlar kategorisinde ise Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nden Rana Gözübüyük üçüncü oldu.

Ödül töreni

Sporcular madalya ve kupalarını; Federasyon Başkanı Murat Kocakaya, Mersin Gençlik Spor İl Müdürü Göksun ÖZ, Erdemli İlçe Müdürü ve Atıcılık İl Temsilcisi Ferhat Keskin, Havalı ve Ateşli Silahlar Teknik Kurul Başkanı Mustafa Burak Çağlar, Poligonlar ve Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanı Süleyman Tacar ve Tesis Amiri Onur Ersoy'dan teslim aldılar.

Mersin’de düzenlenen yarışmalarda Büyük ve Genç Erkekler ile U16 - U18 Kadınlar kategorilerinin müsabakaları da tamamlandı; Erzurum takımları farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

HAVALI SİLAHLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMASI 10 M HAVALI TÜFEK MÜSABAKALARI YAPILAN YARIŞMALAR SONA ERDİ.

