Erzurum GSİM 2025’te 540 Milyonluk Yatırımla Türkiye Birincisi

Erzurum GSİM 2025’te Türkiye birincisi oldu: 540 milyonluk yatırım rekoru

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı yatırımlar ve hizmet başarılarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı il karnesinde Türkiye birincisi oldu. Kurum, 2024 yılına göre yatırım bütçesini 10 kat artırarak dikkat çekti.

Yatırım ve bakım-onarımda rekor artış

2024 yılında 150 bakım-onarım çalışması için 48 milyon harcayan Erzurum GSİM, 2025’te 210 bakım-onarım ve yatırım için 540 milyon bütçe ayırdı. Bu artışla kurumsal altyapı ve spor tesislerinde kapsamlı yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.

2025’te tamamlanan ve devam eden başlıca projeler şunlar:

Depremsellik testleri: 32 tesisin depremsellik testleri tamamlandı, gerekli yıkımlar yapıldı.

Saha ve salon yenilemeleri: 2 Nolu Sentetik futbol sahasının zemin değişimi ve 2’li soyunma odası; Oltu İlçe Futbol Sahası zemini ve çevre düzenlemesi; Pasinler Sentetik Futbol Sahası çevre düzenlemesi ve 2’li soyunma odası; Kazım Karabekir Stadyumu hibrit çim zemin ile yenilendi.

Salon ve kampüs çalışmaları: Spor salonlarının LED lambalarının değişimi, Palandöken ve Yakutiye 500 kişilik antrenman salonlarının teras çatı kaplamaları, Palandöken kampüsüne dörtlü bireysel antrenman salonları yapımı tamamlandı ve hizmete açıldı. Curling salonu ve Palandöken buz paten salonu içerisine bilardo, okçuluk, judo, taekwondo, boks, jimnastik, badminton, güreş gibi bireysel antrenman salonları yapıldı.

Yurt ve sosyal tesisler: Atıl ısı merkezi kurum ana deposu haline getirildi; eski İl hizmet binası güçlendirme ve bakım-onarımı ile 153 kişilik yurt bloğu oluşturuldu; merkezi yemekhanenin güçlendirme ve bakım-onarımı tamamlandı. Merkez kampüs içerisinde yıkılan yurt bloklarının yerine 2000 kişilik yurt yapımı için proje ihalesi yapıldı. İspir, Oltu ilçeleri için 500 kişilik yurt yapım proje ve ihale süreçleri yürütüldü.

Yeni tesis projeleri: Yeni spor salonu ve yüzme havuzu proje ihalesi tamamlandı; spor toto ile protokol imzalanıp yapım ihalesine geçildi. Yeni stadyum projesi kontrol incelemelerinin ardından ihale aşamasına girecek. Ayrıca Yakutiye ve Palandöken kampüslerinin çevre aydınlatma sistemleri tamamlandı; Kandilli kayaklı koşu ve biathlon merkezinin pistlerine asfalt serildi; 3 Temmuz stadyumuna güvenlik noktası ve giriş sistemi kuruldu. Atlama Kuleleri TOHM binasının kısmi kabulü yapılarak sporcuların kullanımına sunuldu; sporcu evleri bakım-onarım çalışmaları tamamlandı; Palandöken Kayak Merkezinde soyunma odası yapıldı.

Sıralamalar ve performans

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 yılı İl Karnesi sonuçlarına göre Erzurum GSİM şunları başardı: Spor Hizmetlerinde 1. sıra, Gençlik Hizmetlerinde 1. sıra, Yurt Hizmetlerinde 13. sıra. Kurum 2025’i genel klasmanda Türkiye 1’incisi olarak kapattı. Karşılaştırma olarak 2024’te sporda 5., gençlik hizmetlerinde 21., yurt hizmetlerinde 25. sırada yer almıştı.

Gençlik merkezleri ve katılım verileri

Erzurum Gençlik Merkezleri 2024 yılında 24.450 faaliyete 824.000 katılım sağlarken; 2025’te 36.537 faaliyete 1.191.288 kişinin katılımını gerçekleştirdi. 2024’te 8.865 engelli vatandaşa ulaşılırken, 2025’te bu sayı 9.665 oldu.

Gençlik merkezlerinde görev yapan ekipler arasında 20 kadın ve 22 erkek gençlik lideri, Halk Eğitim Merkezi’nden 83 kişi ve EYS eğitmeni olarak 17 kişi yer aldı. 2025’te Erzurum GSİM, Atatürk Üniversitesi, ETÜ Genç Ofisi, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ve Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde gençlik faaliyetleri yürüttü.

Üye sayılarında büyük artış kaydedildi: Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 2024’te 21.586 kız üyesi ve 20.190 erkek üyesiyle toplam 41.702 üyeye ulaşmışken; 2025’te kız üye sayısı 41.534, erkek üye sayısı 36.966 olarak toplam 78.500 üyeye yükseldi.

Kamplar ve uluslararası katılım

2025’te düzenlenen kamp ve etkinliklerde katılımcı sayıları da arttı: 21 deniz ve doğa kampına 665 kişi, 11 medeniyet tarih kültür kampına 416 kişi, 4 kariyer ve motivasyon kampına 160 kişi katıldı. Kandilli Kamp Merkezi’nde 23 dönem kamp yapılarak toplam 1.748 genç misafir edildi.

Ayrıca 8 farklı ülke (Gürcistan, Azerbeycan, Fas, Tunus, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ) ve 35 farklı şehirden 3.683 genç Erzurum’u temsil ederek yurt dışı deneyimi kazandı.

Liderlik mesajı

İl Müdürü Levent Çakmur, il karnesindeki başarılar ve yatırımlardaki rekor artışın mutluluğunu vurguladı. Çakmur, yeni yılın ilk haftasında yapılan İlçe Müdürleri değerlendirme toplantısında şunları söyledi: "Erzurum’da Spor kültürünün oluşmasını görmenin sevincini yaşıyoruz. İlçelerde İl Müdürlüğümüzün sahibi olan kurumunuzun gücünü gösteren ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum." Ayrıca Çakmur, "2025 yılında da yatırımlar ve madalyalarda başarılarımızı artırarak zirvede kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 performansı, hem altyapı yatırımları hem de gençlere dokunan programlarıyla ilin spor ve gençlik ekosisteminde kalıcı bir ivme başlattı.

