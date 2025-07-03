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Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 20:32
Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, Sezona Hazırlıklarını Hız Kesmeden Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-beyazlı takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

Teknik Direktör Özbalta Yönetimindeki Çalışmalar

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde futbolcular, takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışmaları yaptı. Bu zorlu çalışmalar, futbolcuların sezon öncesi fiziksel durumlarını olumlu yönde etkiliyor.

Akşam Çalışmasıyla Tamamlandı

Erzurum temsilcisi, akşam saatlerinde ise spor salonunda çeşitli kuvvet çalışmaları yaparak günü tamamladı. Takım, yeni sezon için hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, taraftarını da umutlandırmaya devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

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