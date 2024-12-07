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Erzurumspor FK, Adanaspor'u 1-0'la Geçti: Hakan Kutlu ve Yusuf Şimşek Maç Sonrası Değerlendirmede Bulundu

Erzurumspor, Adanaspor'u 1-0 yenerek 28 puana ulaştı. Teknik direktörler Hakan Kutlu ve Yusuf Şimşek, maç sonrası yorumlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:16
Erzurumspor FK, Adanaspor'u 1-0'la Geçti: Hakan Kutlu ve Yusuf Şimşek Maç Sonrası Değerlendirmede Bulundu

Erzurumspor FK, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmanın zorlu geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

Hakan Kutlu'dan Açıklamalar

Hakan Kutlu, ''Hata yapmadan bu maçı geçmek zorundaydık çünkü 25 puanımız vardı. 28 puan şu haftada bizim için çok önemli bir dönüm noktası'' şeklinde konuştu. Takımının oyun konsantrasyonunu 90 dakika boyunca sürdürdüğünü belirten Kutlu, maçta az sayıda pozisyona girdiklerini ancak kontrolü elden bırakmadan kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

''Rakibimiz çok iyi geçiş hücumu yapan bir takımdı. Önceki maçlarında çok sayıda pozisyona girmişlerdi. Bu yüzden daha kontrollü oynamayı tercih ettik'' diyen Kutlu, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden ötürü tebrik etti. Gelecek hafta Uğur Okulları İstanbulspor deplasmanına gideceklerini hatırlatarak, ''O maçı da kazanıp Erzurum'a dönmek istiyoruz'' ifadesini kullandı.

Yusuf Şimşek'in Değerlendirmesi

Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek ise maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ''Maçın zor olacağını bilerek hazırlık yaptık. Açıkçası maçı ne Erzurumspor ne de Adanaspor'un hak ettiğini düşünüyorum. Beraberliğe yakındı, iki takımında pozisyonu yoktu'' dedi.

Şimşek, Adanaspor'un zorlu günler geçirdiğine dikkat çekerek, '' Kısıtlı bir kadromuz var ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Artık 2 maç kaldı ve devre arasında yapacağımız transferlerle yolumuza devam etmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK ile Adanaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK ile Adanaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK ile Adanaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK ile Adanaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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