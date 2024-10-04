DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.119.321,64 0,85%

Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yaşandı: Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 yendi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:10
Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında heyecan verici bir maç gerçekleşti. Erzurumspor FK, ev sahipliğini yaptığı Boluspor karşısında zafere ulaştı.

Maç Özeti

Erzurumspor FK, konuk ettiği Boluspor ile yaptığı mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyet, Erzurumspor'un ligdeki iddiasını sürdürmesine yardımcı oldu. Detaylar

Maç boyunca her iki takım da oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı, ancak Erzurumspor’un bulduğu tek gol, karşılaşmanın kaderini belirledi.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Rümeysa Pelin Kaya'nın İlk Gün Performansı
2
Bodrum FK, Sezon Hazırlıklarını Yoğunlaşarak Sürdürüyor
3
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile'den Icardi göndermesi: "O maç elimden geleni yapacağım"
4
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Yenilgiye Uğrattı
5
Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Üzerindeki Galibiyeti ve Antrenörlerin Yorumu
6
Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 ile Geçti
7
Çaykur Rizespor'un Zorlu Galibiyeti; İlhan Palut ve Mehmet Aurelio'dan Açıklamalar

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!