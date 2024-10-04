Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de 8. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında heyecan verici bir maç gerçekleşti. Erzurumspor FK, ev sahipliğini yaptığı Boluspor karşısında zafere ulaştı.

Maç Özeti

Erzurumspor FK, konuk ettiği Boluspor ile yaptığı mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyet, Erzurumspor'un ligdeki iddiasını sürdürmesine yardımcı oldu. Detaylar

Maç boyunca her iki takım da oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı, ancak Erzurumspor’un bulduğu tek gol, karşılaşmanın kaderini belirledi.