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Erzurumspor FK'dan Tarihi Galibiyet: Hakan Kutlu'dan Açıklamalar

Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Hakan Kutlu, üst hedeflerini sürdürmek istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:27
Erzurumspor FK'dan Tarihi Galibiyet: Hakan Kutlu'dan Açıklamalar

Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Yendi

Trendoyl 1. Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Erzurumspor FK, deplasmanda aldığı 7-0'lık galibiyetle dikkatleri üzerine çekti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularını başarılarından dolayı kutladı.

Hakan Kutlu'dan Önemli Mesajlar

Kutlu, oyuncularının maçı başından sonuna kadar iyi bir şekilde götürdüğünü belirterek, "Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun, düşüşleri üzücü. Türk futbolu adına önemli bir camia" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yöneticilerin durumu düzeltmek için acil adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "Altyapıdan gelen genç futbolcuların omuzlarına büyük bir yük bindirilmiş durumda" dedi.

Kutlu, son dört maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiklerini hatırlatarak, "Çarşamba günü Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacağız. Hedefimizi sürdürebilmek adına bu maçtan da puan almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor Cephesinden Tepkiler

Diğer yandan, Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun, son iki haftadır kötü sonuçlar aldıklarını aktararak, "Bu sonuçlar için takımımızın ya da taraftarlarımızın suçu yoktur. Herkes Malatyaspor'un sahipsiz olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Uçkun, sezon başında takımda birçok oyuncunun farklı kulüplere transfer olduğunu hatırlatarak, "U-19 ile A takımını beraber götürmek zorundayız. Bu durumun üstesinden gelmeliyiz" dedi.

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