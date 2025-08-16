DOLAR
Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i Resmen Açıkladı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de Martin Rodriguez ve Emre Erdem ile sözleşme imzaladı; oyuncular başkan Ahmet Dal ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:17
Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i Resmen Açıkladı

Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i Resmen Açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, iki yeni transferi kadrosuna dahil etti.

Sözleşme ve Kulüp Açıklaması

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ile 3, daha önce Altay forması giyen Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, futbolcuların kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldiği belirtildi.

"Futbolcularımız son görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra kendilerini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızla çalışmalarına başladılar. Rodriguez ve Erdem'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüp, her iki oyuncunun da takım çalışmalarına başladığını duyurarak yeni transferlere başarı dileğinde bulundu.

