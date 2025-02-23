Erzurumspor FK ve Iğdır FK Maçında Gözler Hakan Kutlu ve Çağdaş Çavuş'un Üzerinde

Erzurumspor FK, Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:33
Erzurumspor FK ve Iğdır FK Maçında Gözler Hakan Kutlu ve Çağdaş Çavuş'un Üzerinde

Erzurumspor FK, Iğdır FK ile 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında, Erzurumspor FK, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Yine de, maç öncesindeki şartlar ve rakibin gücünü göz önüne aldığımızda alınan 1 puan kötü sayılmaz." ifadelerini kullandı.

Hakan Kutlu: "Zorlu Bir Karşılaşmaydı"

Basın toplantısında karşılaşmanın her iki takım açısından da zorlu geçtiğini belirten Kutlu, "Rakibimiz çok zorlu bir ekip. Sezon başında ve devre arasında önemli transferler yaptılar. Kornerden gelen tehlikeleri asgariye indirdik. 3 önemli oyuncumuz Sefa, Sylla ve Guram, sakat, cezalı ya da hasta durumda olduğu için kadroda yer alamadı. Ayrıca, Furkan’ın son 5 gündür antrenmana çıkmamış olması da dezavantajımızdı," diye konuştu.

Deplasman Hedefi

Kutlu, ayrıca, rakibin isabetli şutunun olmamasıyla ilgili olarak "Bizim de çok fazla pozisyonumuz yoktu, ancak iki net fırsat yakaladık. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Boluspor maçını kazanarak, burada alamadığımız 3 puanı telafi etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Iğdır FK'nın Maç Analizi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise Erzurumspor'un oyun stilini analiz ettiklerini belirtti. Çavuş, "Ön alan baskısıyla başlamak ve rakibi ceza sahasında karşılamak çok önemliydi. Oyuncu grubum çok güzel reaksiyon gösterdi. Duran toplar haricinde Erzurum'u sahamızın içine sokmadık," ifade etti.

Üç Puan Hedefi

Çavuş, öncelikli hedeflerinin 3 puan almak olduğunu vurguladı: "Buradan alacağımız galibiyetin sıralama açısından ve sonraki maçlar için çok önemli olacağını biliyorduk. Ancak, bu hava koşullarında ve saha şartlarında deplasmandan puanla dönmek çok kıymetliydi."

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