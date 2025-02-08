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Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Geçerek Tarihi Bir Farka İmza Attı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:00
Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 7-0 Geçerek Tarihi Bir Farka İmza Attı

Trendyol 1. Lig'in Şok Sonucu

Futbolseverler için etkileyici bir gün yaşandı. Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve tarihi bir sonuç alarak, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Erzurumspor'un bu olağanüstü galibiyeti, hem ligdeki rakiplerine mesaj niteliğinde oldu hem de futbolseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek bir karşılaşma olarak kaydedildi. Yeni Malatyaspor, evinde aldığı bu ağır yenilgi ile hayal kırıklığı yaşarken, Erzurumspor'un oyuncuları maç boyunca sergiledikleri performansla göz doldurdu.

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