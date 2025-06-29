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Erzurumspor FK Yeni Sezonda Hibrit Çim Zemininde Oynayacak

Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadı'nda hibrit çim zeminde oynamaya hazırlanıyor. Yeni zemin, sporcu sağlığını destekleyecek.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 13:37
Erzurumspor FK Yeni Sezonda Hibrit Çim Zemininde Oynayacak

Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadı'nda Hibrit Çim Zemin ile Hazır

Erzurum temsilcisi Erzurumspor FK, yeni sezona hibrit çim zeminle hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu yeni uygulamanın futbolcuların sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti. 57 yıl önce inşa edilen ve ulusal ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle şekillendirilecek.

Deprem Sonrası Yenileme ve Hibrit Çime Geçiş

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yapılan değerlendirmelerde statta depreme dayanıksız sorunlarının tespit edilmesiyle birlikte, kale arkasındaki tribünler yeniden kullanıma açıldı. Sezon sonu itibarıyla başlatılan çalışmalarda, mevcut zemin söküldü ve hibrit çim uygulamasına geçildi. Bu değişim, sert kış koşullarının stat zeminine olan olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Yeni Stat Projeleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da modern bir stadyum yapılacağı müjdesini verirken, bu yeni tesisin 20 bin kişilik kapasiteye sahip olacağı ifade edildi. Şu an için zemin etütleri ve proje çalışmaları sürerken, stat, birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek şekilde inşa edilecek.

Hibrit Çim Uygulaması Hakkında

Levent Çakmur, mevcut çimlerin başka amaçlarla değerlendirildiğini ve 9 bin metrekarelik alanın kent genelinde peyzaj çalışmalarında kullanıldığını belirtti. Hibrit çim uygulaması ile alttan ısıtma sisteminin de devreye alınacağını aktaran Çakmur, bu yöntemle futbollaşmaya elverişli bir zemin oluşturacaklarını dile getirdi.

Kazım Karabekir Stadı'nın, yeni sezona hibrit çim zemin ile Erzurumspor FK'nın hizmetine sunulacağı kesinlik kazanmış durumda. İlerleyen dönemlerde yapılacak olan yeni stadyum ise, hem spor hem de sosyal aktiviteleri destekleyecek şekilde tasarlanıyor.

Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan...

Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle yapılan hibrit çim zeminle yeni sezonda Erzurumspor FK'ye hizmet verecek.

Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan...

Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle yapılan hibrit çim zeminle yeni sezonda Erzurumspor FK'ye hizmet verecek.

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