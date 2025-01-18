Esenler Erokspor, 2025 Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nı Kazandı

Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Kupası Şampiyonu

2025 Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nın sahibi belli oldu. Esenler Erokspor, final karşılaşmasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 69-66 mağlup ederek, kupaya uzandı.

Final Maçı Detayları

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Esenler Erokspor, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak, şampiyonluk unvanını elde etti.

Öne Çıkan Performanslar

Esenler Erokspor'da Watson, 19 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performansıyla final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Takım arkadaşlarından Metehan Akyel 14, Simmons ise 10 sayıyla galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyespor'da, Williams 20, Oğulcan Baykan 15 ve Alp Karahan 11 sayı ile mücadele etti. Ancak bu performanslar, Esenler Erokspor'u durdurmaya yeterli olmadı ve takımları maçı kaybetti.