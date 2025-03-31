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Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 Yenerek Fark Yarattı

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 ile geçti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:38
Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 Yenerek Fark Yarattı

Trendyol 1. Lig'nde Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında, Esenler Erokspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu önemli galibiyet, Esenler Erokspor'un ligdeki hedefleri açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Takım, sahasında aldığı bu sonuçla birlikte, taraftarlarının gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı.

Maç boyunca gösterdiği üstün performans ve takım oyunuyla dikkat çeken Esenler Erokspor, önümüzdeki haftalarda da bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

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