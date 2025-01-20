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Esenler Erokspor'un Yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz

Esenler Erokspor, Bülent Korkmaz ile teknik direktörlük anlaşması yaptı. Önceki hocayla yollar ayrıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:46
Esenler Erokspor'un Yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz

Esenler Erokspor'da Yeni Dönem

Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni hocamız Bülent Korkmaz'a ve ekibine, 'Hoş geldin' der, nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Altıparmak ile Yollar Ayrıldı

Esenler Erokspor, sezon başında göreve getirdiği Mehmet Altıparmak ile 19. haftanın ardından yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından Kulüp, Korkmaz ile yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Takım, geride kalan 20 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor.

Bülent Korkmaz'ın Geçmişi

Son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, bu görevinden Haziran 2023'te ayrılmıştı. Korkmaz, Erokspor'da yeniden sahalara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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