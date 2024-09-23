Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor'u Ağırlıyor

Esenler Erokspor Ne Zaman Oynuyor?

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma, Esenler Erokspor Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hakem ve Takım Durumları

Mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Ligde şu ana kadar 5 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 4 yenilgi alan Esenler Erokspor, toplamda 3 puanla 19. sırada yer almakta.

Yeni Malatyaspor'un Durumu

Öte yandan, Yeni Malatyaspor, ligdeki maçlarından puan çıkaramayan ve üzerinde 3 puan silme cezası bulunan bir takım olarak -3 puanla son sırada bulunuyor.