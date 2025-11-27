Eşitliğin Kimyası, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Olimpiyat Yolunda

Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon Yalova merkezli üç kimya şirketi, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ‘Eşitliğin Kimyası’ projesi kapsamında önemli bir adım attı. Üç şirket, Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile ana sponsorluk anlaşması imzalayarak sporda kadın desteğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uzun soluklu bir dayanışmaya dönüşecek

Sponsorluk töreni Aksa Akrilik fabrikasında gerçekleştirildi. Törene Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, Akkim Kimya Genel Müdürü Veysi Küçük ve Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman katıldı. Üç şirket, Eşitliğin Kimyası vizyonuyla Buse Tosun Çavuşoğlu’nun olimpiyat yolculuğunda yanında olmayı ve bu desteği uzun soluklu bir dayanışmaya dönüştürmeyi hedefliyor.

Kadın gücü minderde 'Eşitliğin Kimyası' olimpiyat yolunda

Buse Tosun Çavuşoğlu, imza töreni sonrası şunları paylaştı:

Yalova’dan dünyaya açılan üç büyük kimya şirketiyle birlikte bugün ana sponsorluk imza törenimizi gerçekleştirdik. Aksa Akrilik, Akkim ve Aksa Carbon ailesiyle birlikte bugün ’Eşitliğin Kimyası’ adı altında 2028 Olimpiyatlarına kadar birlikteliğimiz devam edecek. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu destek, yalnızca benim değil, hayalleri için mücadele eden tüm kız çocuklarının yanında olunduğunu gösteriyor. Her başarı bir inançla başlar, ben de bu inancı, Eşitliğin Kimyası ailesinin desteğiyle çok daha güçlü hissediyorum. Önümüzde yeni Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve tabii ki Los Angeles Olimpiyatları var. Hedefimiz birlikte Olimpiyat Şampiyonluğu kazanmak ve yeni Avrupa, Dünya Şampiyonlukları elde etmek. Ben aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatlarında ülkeme bronz madalya kazandırmıştım. Şimdi güreş branşında olimpiyat altın madalyamız eksik. Bütün kadın güreş milli takımımızın hedefi olimpiyat altın madalyasında diyebilirim. Ben de bu bana vermiş olduğu destekle birlikte hedefime bir adım daha yaklaştığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Umarım hedefimize birlikte başarıya imza atarız diyorum.

Günde çift antrenman ile şampiyona hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, olimpiyatlardaki madalya hedefini ve tarihe altın harflerle geçme arzusunu vurguladı.

Şirketlerden destek mesajları

Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek, milli güreşçinin kararlılığına dikkat çekerek, Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hem spor başarıları hem de genç kızlara cesaret veren duruşuyla Eşitliğin Kimyası vizyonunun güçlü bir karşılığı olduğunu söyledi. Tunçbilek, kadınların hayatın her alanında güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak Buse’nin olimpiyat hedeflerine destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Akkim Kimya Genel Müdürü Veysi Küçük, toplumsal eşitliğin uzun süredir öncelik verdikleri bir alan olduğunu vurguladı ve Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hikayesinin azim ve emeğin cinsiyet tanımadığını gösterdiğini belirterek sponsorlukla genç kızlara 'sen de yapabilirsin' mesajını güçlendirdiklerini ifade etti.

Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman ise iş birliğinin sporda eşitlik bilincine katkı sunma ve geleceğin güçlü kadınlarına cesaret verme açısından özel bir anlam taşıdığını, bu yolculuğun ülkeye yeni başarılar kazandıracağına inandığını söyledi.

Eşitliğin Kimyası hakkında

Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon geçtiğimiz yıl Yalova merkezli olarak başlattıkları ‘Eşitliğin Kimyası’ projesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor. Projenin ilk adımı, AÇEV iş birliğiyle hayata geçirilen Hayat Dolu Buluşmalar programı oldu. Bu kapsamda Yalova’da 18 yaş üstü kadınlara okuryazarlık, matematik ve yaşam becerileri; 14-18 yaş arası kız çocuklarına yönelik Genç Hayat Dolu Buluşmalar programıyla eğitim ve yaşam becerileri desteği sağlanıyor. Üç şirket ayrıca bölgeye eğitim, kültür ve sosyal alanda yaptıkları kalıcı yatırımlarla katkı sunmayı sürdürüyor.

