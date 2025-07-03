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Eski Başpehlivan Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar Öncesi Kıymetli Tavsiyeler

Şaban Yılmaz, Kırkpınar öncesi güreşçilere oyunun önemini vurguladı ve seyirci beklentilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:40
Eski Başpehlivan Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar Öncesi Kıymetli Tavsiyeler

Kırkpınar Öncesi Tavsiyeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Yağlı Güreş Takımı Koordinatörü Şaban Yılmaz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde güreşçilere önemli önerilerde bulundu. Yılmaz, yıllarca güreş tutarak edindiği deneyimlerini aktardı ve yağlı güreşlerin ahlaka dayalı kaliteli pehlivanlar kazandırması gerektiğini vurguladı.

Eski Başpehlivanın Du мотi

Kırkpınar'da başpehlivanlık unvanını taşıyan Yılmaz, bu arenaya olan özlemini dile getirerek," Bugün olsa yine pehlivan olurdum. Gerçekten güzel bir isim bırakmışım. Halkımız bizi bağrına basmış." diyerek duygularını açıkladı.

Güreşin İncelikleri ve Seyirci Beklentisi

Yağlı güreşin farklı oyunları hakkında bilgi veren Yılmaz, “Yağlı güreşin seyircisi paça kasnağa eli değmeyenleri sevmez” ifadesiyle izleyici beklentilerini özetledi. Ayrıca, Ali Gürbüz ve Enes Doğan gibi genç pehlivanların yeteneklerine değindi.

Kırkpınar Gelenekleri ve Gelecek

Yılmaz, Kırkpınar'ın köklü geleneklerine vurgu yaparak, “Kırkpınar'ın özüne dokunmamak lazım.” dedi. Onun için Kırkpınar, yağlı güreşin olimpiyatı olarak anılmakta ve bu değerlerin korunması gerektiğini ifade etti. Kırkpınar'da daha önce yaşadığı başarıları örnek vererek, yeni nesil pehlivanların da bu geleneği devam ettireceğine inandığını belirtti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eski başpehlivanlarından Şaban Yılmaz, AA muhabirine yaptığı...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eski başpehlivanlarından Şaban Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşe ahlaklı ve kaliteli pehlivanlar kazandırmak için çalıştığını belirtti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eski başpehlivanlarından Şaban Yılmaz, AA muhabirine yaptığı...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eski başpehlivanlarından Şaban Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşe ahlaklı ve kaliteli pehlivanlar kazandırmak için çalıştığını belirtti.

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