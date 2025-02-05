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Eski Dünya 1 Numarası Simona Halep, Kortlara Veda Etti

Simona Halep, çift Grand Slam şampiyonluğuyla kariyerine son verdi. Emeklilik kararını Transilvanya Açık'ta duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:22
Eski Dünya 1 Numarası Simona Halep, Kortlara Veda Etti

Simona Halep Emeklilik Kararını Açıkladı

Tenis dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Simona Halep, kariyerine son verdiğini duyurdu. 33 yaşındaki Rumen tenisçi, Romanya'da gerçekleşen Transilvanya Açık tenis turnuvasının ilk turunda Lucia Bronzetti'ye karşı aldığı 6-1, 6-1'lik mağlubiyetin ardından emeklilik açıklamasını yaptı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Simona Halep, tenis tarihinde önemli bir yere sahiptir. 2018 yılında Fransa Açık ve 2019'da Wimbledon turnuvasını kazanarak iki Grand Slam şampiyonluğu elde etti ve dünya 1 numarası unvanını kazandı. Halep'in tenise olan katkıları ve başarıları, onu unutulmaz bir oyuncu haline getirdi.

Halep'in emekli olması, tenis dünyasında büyük bir boşluk yaratacak. Hayranları, onun kadar yetenekli bir sporcunun kortlardan ayrılmasına üzüntüyle karşılık veriyor.

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