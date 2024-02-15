Eski Galatasaraylı Tomas Ujfalusi'den flaş açıklama

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi, Sparta Prag ile oynanacak maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ujfalusi, Galatasaray'ı değerlendirirken takımın geçmiş dönemlerdeki yapısından farklı olduğunu vurgulayarak, şu anki kadronun genç ve agresif oyuncularla şekillendiğini belirtti. "Kesinlikle eskisi gibi değil" ifadesiyle Galatasaray'ın futbol anlayışındaki evrimi dile getiren Ujfalusi, özellikle Muslera'nın yanında yer alan 36 yaşındaki Dries Mertens'in takımın en yaşlı oyuncusu olduğuna dikkat çekti.

Ujfalusi'nin değerlendirmesine göre, Galatasaray'ın ofansif bir tavrı benimsemesi bekleniyor. Özellikle kendi sahalarında oynayacakları maçta, Manchester United'a karşı sergiledikleri performansı örnek alarak Sparta Prag'a karşı da benzer bir strateji izleyebileceklerini belirtti. Ancak Ujfalusi, bu durumun Sparta Prag'a da fırsat yaratabileceğini ve iyi bir savunma ile rakip takımın ataklarını değerlendirebileceklerini ifade etti.





Çek basınına konuşan Ujfalusi, Sparta Prag'ın güçlü bir itibara sahip olmadığını, ancak teknik ekibin bu maçı küçümsemeyeceğini ve rakiplerini iyi analiz edeceklerini söyledi. Ayrıca, Galatasaray'ın taraftar gücünün maça etkisi üzerinde durarak, 52 bin kişilik stadyumun büyük bir ilgi çekeceğini ve atmosferin muhteşem olacağını ifade etti.

Ujfalusi, Türk futbol atmosferinin vahşi olma eğiliminde olduğu bir dönemde, bu maçın stadyumda vahşi bir ortam yaratmayacağını belirtti. Güvenlik önlemlerinin arttığını ve her biletin sahibinin kimliğiyle belirlenebildiğini söyledi.

Son olarak, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hayal kırıklığının ardından Avrupa Ligi'nde yeni bir şans bulduğuna dikkat çeken Ujfalusi, takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının aksine, Avrupa Ligi'nde başarılı olabileceğini belirtti. Ayrıca, kulübün yeni başkanının genç yeteneklere yönelik bir felsefe benimsediğini ve bu değişimin takımın istikrarını artırdığını sözlerine ekledi.