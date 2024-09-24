DOLAR
34,12 0,02%
EURO
38,1 -0,32%
ALTIN
2.909,08 -0,88%
BITCOIN
2.170.496,56 -0,36%

Eski Milli Basketbolcu Asım Pars Son Yolculuğuna Uğurlandı

Asım Pars, Bosna Hersek'te düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Basketbol dünyası onu unutmadı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:15
Eski Milli Basketbolcu Asım Pars Son Yolculuğuna Uğurlandı

Asım Pars Toprağa Verildi

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in Kalesija kentindeki evinde geçirdiği vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Törenine Katılım

Atik Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Pars'ın ailesi, yakınları ve basketbol camiasından birçok isim katıldı. Pars'ın eski takım arkadaşı Nedim Dal, Türkiye'den gelen başsağlığı mesajlarının sayısız olduğuna dikkat çekti.

Basketbola Dair Anılar

Dal, Asım Pars ile arasında özel bir bağ olduğunu belirtirken, "Kendisi hiçbir zaman düşman edinmedi. Kariyeri ve kişiliği ile ilgili olumsuz bir şey duyamazsınız." dedi.

Bir diğer eski takım arkadaşı Amir Delalic de, Hırvatistan'da birlikte oynadıklarını ve Pars’ın vefat haberinin kendisini derinden sarstığını ifade etti.

Basketbol Kariyeri

1976 doğumlu Asım Pars, basketbol kariyerine Sloboda takımında başlamış ve 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek’te yaşanan savaştan dolayı Türkiye'ye göç etmiştir.

Türkiye liginde Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi çeşitli takımlarda forma giymiştir. Ayrıca, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştır.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu...

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu...

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu...

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu...

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Tepki: 'Edebinizle Sevinin'
2
Galatasaray, PAOK Maçına Tam Hazır
3
Galatasaray, PAOK Maçına Hazırlanıyor
4
Modern Pentatlonda Tek Başkan Adayı: Serhat Aydın
5
Trendyol Süper Lig 4. Hafta heyecanı başlıyor
6
Şanlıurfaspor Sıfırdan Sezona Hazır: Bolu Kampı Tamamlandı
7
Sivasspor'da Mehmet Albayrak'ın Sakatlığı

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek