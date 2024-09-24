Eski Milli Basketbolcu Asım Pars Son Yolculuğuna Uğurlandı

Asım Pars Toprağa Verildi

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in Kalesija kentindeki evinde geçirdiği vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Törenine Katılım

Atik Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Pars'ın ailesi, yakınları ve basketbol camiasından birçok isim katıldı. Pars'ın eski takım arkadaşı Nedim Dal, Türkiye'den gelen başsağlığı mesajlarının sayısız olduğuna dikkat çekti.

Basketbola Dair Anılar

Dal, Asım Pars ile arasında özel bir bağ olduğunu belirtirken, "Kendisi hiçbir zaman düşman edinmedi. Kariyeri ve kişiliği ile ilgili olumsuz bir şey duyamazsınız." dedi.

Bir diğer eski takım arkadaşı Amir Delalic de, Hırvatistan'da birlikte oynadıklarını ve Pars’ın vefat haberinin kendisini derinden sarstığını ifade etti.

Basketbol Kariyeri

1976 doğumlu Asım Pars, basketbol kariyerine Sloboda takımında başlamış ve 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek’te yaşanan savaştan dolayı Türkiye'ye göç etmiştir.

Türkiye liginde Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi çeşitli takımlarda forma giymiştir. Ayrıca, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştır.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.