Eskişehir'de genç sporculardan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' pankartı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden farkındalık etkinliği

Eskişehir'de genç sporcular, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sahalara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' yazılı pankartlarla çıktı.

Bu çerçevede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi ve genç sporcular anlamlı pankartlarla sahaya giriş yaptı.

Pankartlarda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' ifadeleri yer aldı ve etkinlik, kadına şiddete karşı güçlü bir duruş sergileme amacı taşıdı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bu etkinlikle kadına şiddete karşı duruşun önemine vurgu yapıldığını açıkladı.

