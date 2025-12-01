Eskişehir'de Genç Sporculardan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' Pankartı

Eskişehir'de genç sporcular, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' pankartıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:25
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden farkındalık etkinliği

Eskişehir'de genç sporcular, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sahalara 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' yazılı pankartlarla çıktı.

Bu çerçevede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi ve genç sporcular anlamlı pankartlarla sahaya giriş yaptı.

Pankartlarda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız' ifadeleri yer aldı ve etkinlik, kadına şiddete karşı güçlü bir duruş sergileme amacı taşıdı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bu etkinlikle kadına şiddete karşı duruşun önemine vurgu yapıldığını açıkladı.

