Eskişehir'de Okul Sporları Bowling Müsabakaları Tamamlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Okul Sporları Bowling Müsabakaları sona erdi. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmalar çekişmeli geçti ve müsabakalar başarıyla tamamlandı.

Dereceye Giren Okullar

1. Eğitimciler Spor Lisesi

2. Özel Eskişehir OSB MTAL

3. Eti Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi

Organizasyon, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların verilmesiyle son buldu.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN OKUL SPORLARI BOWLİNG MÜSABAKALARI TAMAMLANDI, DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU.