Eskişehir'de Okul Sporları Bowling Müsabakaları Tamamlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Bowling Müsabakaları tamamlandı. Eğitimciler Spor Lisesi birinci, Özel Eskişehir OSB MTAL ikinci oldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:47
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Okul Sporları Bowling Müsabakaları sona erdi. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmalar çekişmeli geçti ve müsabakalar başarıyla tamamlandı.

Dereceye Giren Okullar

1. Eğitimciler Spor Lisesi

2. Özel Eskişehir OSB MTAL

3. Eti Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi

Organizasyon, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların verilmesiyle son buldu.

