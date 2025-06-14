Eskişehir'de Paraşüt ve Model Uçak Festivali Rüzgarı

Eskişehir'de Gökyüzü Şenlendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen bu yılki 6. Model Uçak ve Helikopter Festivali-Paraşüt Günleri etkinliği, gökyüzünü renklendiren anlara ev sahipliği yaptı.

Heyecan Dolu Atlayışlar

Etkinlik, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından 60'tan fazla lisanslı paraşütçünün katıldığı etkinlikte, CESSNA 172 ve CESSNA 206 tipi uçaklardan atlayışlar yapıldı.

Doğu Apronu'nda gerçekleştirilen halka açık bu etkinlikte, tüm atlayışlar ücretsiz olarak sunuldu. Paraşütçüler, atlayışlarının ardından kendilerine tahsis edilen RIDDELL hangarında dinlenme fırsatı buldu.

Katılımcıların Görüşleri

Muğla'dan etkinliğe katılan paraşütçü Berkay Nal, atlayışın oldukça keyifli olduğunu ve etkinliğin motivasyon artırıcı bir havası olduğunu ifade etti. Yükseklik olarak yaklaşık 7 bin fitten iki arkadaşıyla atlayış gerçekleştiren Nal, etkinliğe emek verenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 9 yıldır atlayış yapan yamaç paraşütü tandem pilotu ve serbest paraşütçü Oğulcan Geldikaya, herkesin hayatında en az bir kez paraşütle atlaması gerektiğini belirtti. Uçaktan atladıktan sonraki serbest düşüş anının benzersiz bir duygu olduğunu ifade etti.

Akrobasi Performansı

Etkinliğin bir diğer önemli noktası ise Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener tarafından gerçekleştirilen akrobasi gösterisiydi. Şener, etkinliğin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini ve gökyüzünde rengarenk paraşütçüleri görmekle birlikte yerde çeşitli model uçak tiplerini tanıma fırsatını sunduğunu vurguladı.

Etkinliğin sona ermesinin ardından Şener, bu tür organizasyonların ülkemizde artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Festival, yarın sona erecek.

Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Model Uçak ve Helikopter Festivali-Paraşüt Günleri" etkinliği başladı.

Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Model Uçak ve Helikopter Festivali-Paraşüt Günleri" etkinliği başladı.