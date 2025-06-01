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Eskişehir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda İlk Gün Heyecanı!

Eskişehir'deki AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağında ilk gün yarışları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:21
Eskişehir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda İlk Gün Heyecanı!

Eskişehir'de düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağında ilk gün geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet programında yer alan bu etkinlik, Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda ve Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yarış, 7,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden yapıldı ve sporcular, 13 sporcunun 4 ayrı kategoride mücadele ettiği Sakarıılıca etabında Mihalgazi Belediyesi önünden start aldı.

Bu heyecan dolu yarışta, “En İyi Çıkış Ödülü” 4 dakika 43 saniye ve 41 salise ile Cem Yalının oldu. Takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.

Yarışta Kategorilere Göre Birinciler

  • Kategori 1: Oğuz Alp Aral
  • Kategori 2: Kaan Sarıhan
  • Kategori 3: Engin Apaydın
  • Kategori 4: Burak Başlık

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Eskişehir'deki 3. ayağında ilk gün sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Eskişehir'deki 3. ayağında ilk gün sona erdi.

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