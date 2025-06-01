Eskişehir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda İlk Gün Heyecanı!

Eskişehir'de düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağında ilk gün geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet programında yer alan bu etkinlik, Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda ve Mihalgazi Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yarış, 7,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden yapıldı ve sporcular, 13 sporcunun 4 ayrı kategoride mücadele ettiği Sakarıılıca etabında Mihalgazi Belediyesi önünden start aldı.

Bu heyecan dolu yarışta, “En İyi Çıkış Ödülü” 4 dakika 43 saniye ve 41 salise ile Cem Yalının oldu. Takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.

Yarışta Kategorilere Göre Birinciler

Kategori 1: Oğuz Alp Aral

Kategori 2: Kaan Sarıhan

Kategori 3: Engin Apaydın

Kategori 4: Burak Başlık

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Eskişehir'deki 3. ayağında ilk gün sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın Eskişehir'deki 3. ayağında ilk gün sona erdi.