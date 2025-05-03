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Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu Gerçekleşti

Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, genç sporcular Yunus Emre'nin hoşgörü mesajlarını bisiklet turuyla yaydı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:24
Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu Gerçekleşti

Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu Düzenlendi

Eskişehir, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turuna ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

14-29 yaş aralığında toplamda 50 sporcu bu anlamlı turda buluştu. Sporcular, Vilayet Meydanı'ndan başlayarak Ulus Anıtı güzergahı üzerinden Dede Korkut Parkı'na pedalladı. Bu tur ile, Yunus Emre'nin hoşgörü, barış ve kardeşlik mesajlarının hatırlatılması amaçlandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tepebaşı Gençlik Merkezi Müdürü Şenol Cirit, etkinlikte sadece pedallara değil gönüllere de yön verileceğini ifade etti. Cirit, "Yunus Emre'nin sevgisi, hoşgörüsü ve muhabbetinin izinden gideceğiz. Günümüzde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu bisiklet turumuzla birlikte, hem spor yapıp farkındalık yaratacağız hem de Yunus Emre'nin sevgisini ve hoşgörüsünü alacağız" dedi.

Sporcuların Yorumları

Etkinliğe katılan sporculardan Mehmet Emin Çelebi, bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet turuna ilk defa katıldığını dile getirerek, "Bisiklet kullanmak çok güzel. Kaskımızı, eldivenlerimizi takalım, koruyucu yeleğimizi giyelim" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Hoşgörü...

Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu düzenlendi.

Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Hoşgörü...

Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu düzenlendi.

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