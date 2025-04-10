Eskişehir'in Amazon Kadınları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kürek Çekiyor

Eskişehir Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, 11 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Sharjah Uluslararası Deniz Sporları Kulübü şampiyonasında, Türkiye'yi temsil etmek üzere yarışacak. 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan takım, ilk yurtdışı deneyimlerinde büyük bir başarı hedefliyor.

Ev kadınları, öğretmenler, akademisyenler ve mühendisler gibi farklı meslek gruplarından oluşan bu takım, zamanla 52 kişilik bir gönüllü ekip haline geldi. Yarışmalarda giydikleri kostümleri kendileri tasarlayıp diken takım üyeleri, Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen dragon yarışlarına katılarak çeşitli dereceler elde etti.

Uluslararası Dragon Bot Federasyonu'nun daveti üzerine, Amazonlar, 11-13 Nisan tarihlerinde MENA Kulüp Ekibi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 1500'den fazla sporcunun katılacağı bu önemli etkinlikte, kadınların da spor dünyasında aktif rol alabileceğini vurgulamak hedefleniyor.

Takımın kurucu başkanı Özlem Kanat Örneksoy, Türkiye’de özel dragon yarışmalarında kadın kategorisinin açılmasına önderlik ettiklerini vurguladı. Örneksoy, daha önce yalnızca erkek takımların katıldığı organizasyonlarda yer almanın güçlendirilmesi amacıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

“Yarışmaya 16 kişilik ekiple gidiyoruz,” diyen Örneksoy, organizasyon kapsamında kendilerine destek olan kişilere teşekkür etti. Organizasyon için gerekli maddi kaynağı bir araya getirerek bu şansa sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takımın en genç üyesi Betül Erdoğan, bu yarışmanın kendisi için oldukça özel olduğunu ifade ederek, “İlk kez yurt dışına çıkacağım için çok heyecanlıyım,” dedi. Kurucu ekipten inşaat mühendisi Betül Hacımusalar ise, dragon bot sporundaki ekipmanların genellikle erkek sporculara göre tasarlandığını belirterek, Amazonlar olarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktardı.

Emekli öğretmen Rahime Çelen ise, gönüllülük üzerine kurulu bir dayanışma grubu olduklarının altını çizerken, hedeflerinin yalnızca yarışmak değil, kadın dayanışmasını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yarışmanın amacı, kadınların da bu sporu yapabileceğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak olarak belirlendi.

Eskişehir'de 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, 11 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Uluslararası Deniz Sporları Kulübünce düzenlenecek şampiyonada kürek çekip, ilk yurt dışı deneyimlerinde birinci olmak için yarışacak.

Eskişehir'de 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, 11 Nisan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah Uluslararası Deniz Sporları Kulübünce düzenlenecek şampiyonada kürek çekip, ilk yurt dışı deneyimlerinde birinci olmak için yarışacak.