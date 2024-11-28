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Eskişehirli Tekvando Ustası Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor

Eskişehir'deki tekvando kulübü, Hatice Kübra Yangın önderliğinde genç yeteneklerin başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:17
Eskişehirli Tekvando Ustası Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor

Eskişehirli Tekvando Ustası Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor

Yurt içi ve dışında birçok madalya kazanmış olan eski milli tekvandocu Hatice Kübra Yangın, 2020'de kurduğu spor kulübünde genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunarak önemli bir misyon üstleniyor.

Şampiyonlar Yetiştiriyor

35 yaşındaki Yangın, Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olarak ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda 2013 yılından beri beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. 10 yaşında başladığı 16 yıllık tekvando kariyerinde 3 Avrupa, 1 dünya ve 1 Dünya Üniversite Oyunları şampiyonluğu bulunan Yangın, geçtiğimiz yıllarda pek çok başarılı sporcu yetiştirdi.

Hatice Kübra Yangın, sporculuk kariyerine 2008'de en genç kadın Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek başladı. Ancak, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aktif spor yaşamına son vermek zorunda kaldı.

Gençlerin Başarıları İle Gururlanıyor

Sportif kariyerinin ardından geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye odaklanan Yangın, okulundaki öğrencilerin ailelerinin destekleriyle kurduğu HKY Spor Kulübü aracılığıyla gençlerin başarılı bir şekilde yetişmesine öncülük ediyor. Kulüpten yetişen sporcular, 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğü ve Balkan Şampiyonası'nda 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Destek ve Başarılar

Yangın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinde 6 yaşından 18 yaşına kadar toplam 60 sporcuya haftanın altı günü yoğun eğitim verdiklerini belirtti. Sporcuların ve velilerin destekleriyle büyük başarılar elde ettiklerini vurgulayan Yangın,

"Grand prix yarışmalarına ve milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettik. Biz bir tekvando kulübü olmaktan çok, sporcu, antrenör ve velileriyle büyük bir aile olduk," diyerek destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a teşekkür etti.

Toplumsal Sorumluluk

Yangın, kulübün oluşturulmasında velilerin ve mahalle halkının büyük desteklerini kazandıklarını ifade ederek, gençlerin spor yapmalarını sağlamak için sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini kaydetti. "Sosyal sorumluluk adına gençlerimize ve toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz," diyen Yangın, çeşitli gönüllü projelerle yaşlılara destek olduklarını vurguladı.

Geleceğe Dair Hayaller

12 yaşındaki İrem İşel, kulüp sayesinde elde ettiği başarılarla gelecekte dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Yangın, gençlerin motivasyonunu artırmak adına her zaman destekçileri olduklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan 35 yaşındaki eski milli tekvandocu Hatice Kübra...

Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan 35 yaşındaki eski milli tekvandocu Hatice Kübra Yangın (fotoğrafta), Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taçlanan spor kariyerinin ardından kurduğu spor kulübünde genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunuyor.

Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan 35 yaşındaki eski milli tekvandocu Hatice Kübra...

Eskişehir'de beden eğitimi öğretmenliği yapan 35 yaşındaki eski milli tekvandocu Hatice Kübra Yangın (fotoğrafta), Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taçlanan spor kariyerinin ardından kurduğu spor kulübünde genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunuyor.

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