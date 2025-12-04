Eskişehirspor, 19 Yaşındaki Sol Bek Samet Can Yılmaz'ı Kadrosuna Kattı

Eskişehirspor, 19 yaşındaki sol bek Samet Can Yılmaz'ı transfer etti. Kulüp, oyuncunun son olarak Kumluca Belediyespor'da forma giydiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:47
Eskişehirspor, 19 Yaşındaki Sol Bek Samet Can Yılmaz'ı Kadrosuna Kattı

Eskişehirspor, Samet Can Yılmaz ile Anlaştı

Eskişehirspor, 19 yaşındaki sol bek Samet Can Yılmaz ile resmi olarak anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transfer, Nesine 3. Lig’de mücadele eden kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Resmi Açıklama

Kulübün paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde: "Kulübümüz, son olarak Kumluca Belediyespor’da forma giyen 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Samet Can Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Samet Can Yılmaz’a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz"

Eskişehirspor taraftarları, genç oyuncunun siyah-kırmızı forma altında gösterileceği performansı yakından takip edecek.

