Eskişehirspor'un Amigo Orhan'ı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehirspor'un efsane amigo Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti ve düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:06
Eskişehirspor'un Amigo Orhan'ı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehirspor'un Efsane Amigosu Orhan Erpek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla tanınan ve 87 yaşında hayata veda eden Orhan Erpek, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Erpek'in cenazesi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

İkindi vakti kılınan namazın ardından, Orhan Erpek'in cenazesi İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

Törene Katılanlar

Etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erkan Koca ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya gibi isimler katıldı. Ayrıca, futbol camiası, Erpek'in ailesi, yakınları ve sevenleri de törende yer aldı.

Orhan Erpek, uzun yıllar boyunca Eskişehirspor'un yanındaki duruşu ve bağlılığı ile tanınmış ve futbolseverlerin kalbinde özel bir yere sahip olmuştur.

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