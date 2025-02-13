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Eskişehirspor ve Milli Takımın Efsane Futbolcusu Fethi Heper Vefat Etti

Eskişehirspor ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Fethi Heper, KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. 81 yaşındaydı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:48
Eskişehirspor ve Milli Takımın Efsane Futbolcusu Fethi Heper Vefat Etti

Eskişehirspor'un Efsane Golcüsü Fethi Heper Hayatını Kaybetti

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Heper'in 1965-1974 yılları arasında Eskişehirspor'un formasını terlettiği hatırlatıldı. Eskişehirspor'un takım kaptanlığını da yapan Heper'in, 9 sezonda attığı 121 golle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdığı vurgulandı. Açıklamada, "Eski milli futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirspor'umuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Vali ve Rektörden Taziye Mesajları

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da Heper için Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve Eskişehirspor camiasına sabır ve başsağlığı verdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine, sevenlerine, Eskişehir'e ve tüm milletimize başsağlığı dilerim." diyerek derin üzüntüsünü ifade etti.

Son Yolculuğuna Uğurlanacak

KOAH tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Heper, 15 Şubat Cumartesi günü Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Fethi Heper'in Kariyeri

Fethi Heper, Eskişehirspor'da 1965-1974 yılları arasında çıktığı 300 maçta 121 gol atarak dikkat çekmiştir. A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 kez forma giymiştir. Türkiye'nin en üst liginde 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında gol kralı unvanına sahip olan Heper, Eskişehirspor'un 5 Eylül 1970 tarihinde Fuar Şehirleri Kupası'nda İspanya'nın Sevilla takımını 3-1 mağlup ettiği maçta 3 gol atarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 1970-1971 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Eskişehirspor'un kadrosunda da yer alan Heper, 1974 yılında geçirdiği sakatlık nedeniyle aktif futbol kariyerine son vermiştir.

Eskişehirspor'un efsane gol kralı, futbol hayatının ardından akademik kariyerine odaklanmış ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 26 Ocak 2011'de emekli olan Prof. Dr. Heper, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da çeşitli görevlerde bulunmuştur.

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