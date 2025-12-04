Engin Fırat'tan Türk Futboluna Doha Eleştirisi

Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nı yerinde takip eden Teknik Direktör Engin Fırat, Türk futbolunun bu büyük organizasyonlarda sahada ve kulislerde yer almamasını sert dille eleştirdi. Fırat, Doha'daki düzenin ve atmosferin modern futbolun nabzını tuttuğunu söyledi.

Statlar ve maç atmosferi dikkat çekiyor

Fırat, organizasyondaki statların her birinin kendine özgü tema ve mimari ile inşa edildiğini belirterek şunları söyledi: "Hiçbiri birbirine benzemiyor. Al Bayt Stadı geleneksel bir Arap çadırını andırıyor, ama içinde en ileri teknoloji var. Modern ile geleneğin bu kadar uyumlu birleştiği başka bir yer dünyada gerçekten yok."

Fırat, stat çevresinde kurulan fan zone'ların büyük ilgi gördüğünü ve maçların festival havasında geçtiğini vurguladı: "Maçtan saatler önce başlayan bir festival havası var. Futbol burada sadece 90 dakika değil, bütün güne yayılan bir kültür."

Günde üç milli maç, derbi atmosferi

Doha'da aynı gün içinde üç milli maçın oynandığına dikkat çeken Fırat, "Üstelik hepsi adeta bir derbi atmosferinde oynanıyor. Arap rekabeti son derece sert ve duygusal. Cezayir - Sudan maçında bile 35 binin üzerinde seyirci vardı. Bu rakam birçok Avrupa ligi için bile çok yüksek" dedi.

Arka arkaya etkinlikler ve vizyoner yönetim

Fırat, Katar'ın kısa süre içinde üst üste birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlattı: "Daha birkaç gün önce U17 Dünya Kupası vardı, şimdi Arap Kupası oynanıyor ve birkaç gün sonra 2025 FIFA Intercontinental Cup finali yine burada yapılacak. Üstelik Paris Saint-Germain sahada olacak."

Bu başarının arkasında yöneticilerin vizyonunun olduğunu belirten Fırat, özellikle Mansoor Al Ansari'nin katkısına dikkat çekti: "Katar Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mansoor Al Ansari’nin bu süreçte çok büyük payı var. Kendisi sadece Katar için değil, FIFA içinde de çok güçlü bir ağırlığa sahip, sözü dinlenen bir isim."

Türk futbolunun yokluğu ciddi bir uyarı

Fırat, Türk futbolundan hiç kimsenin organizasyonlarda bulunmamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunun bu büyük organizasyonlarda tribünde ya da kulislerde yer almaması, aslında çok daha büyük bir gerçeği ortaya koyuyor; dünya futbolundan ne kadar uzaklaştığımızı. Burada futbol sadece maçtan ibaret değil; ilişkiler kuruluyor, projeler konuşuluyor, geleceğin transferleri planlanıyor."

Fırat, modern futbolda başarının saha performansının ötesinde pazar, oyuncu ve trendleri okuyabilmek olduğunun altını çizdi: "Bugün milyonlarca dolarlık transferler sosyal medya videoları üzerinden, 3-4 dakikalık kliplerle yapılıyor. Kimsenin dünyadaki yeni yeteneklerden, gelişen futbol pazarlarından gerçek anlamda haberi yok."

Doha'nın küresel futboldaki rolü

55 yaşındaki teknik direktör sözlerini, futboldaki dönemin merkezinin Doha olduğuna dair vurguyla tamamladı: "Dünya futbolunun nabzı şu anda Doha’da atıyor. Bugün futbolun organizasyonu, pazarı, ekonomisi ve vizyonu burada şekilleniyor. Bu tempoyu, bu vizyonu ve bu rekabeti yerinde görmeden çağdaş futbolu anlamak mümkün değil."

