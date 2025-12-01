Haliliye'nin spor kursları gençlere kapı açıyor

Haliliye Belediyesi bünyesindeki spor kursları, ilçedeki gençleri geleceğe hazırlayan merkezler olmayı sürdürüyor. Kurslar, gençlerin sporla iç içe sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlarken aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı sunuyor.

Eğitim, disiplin ve takım ruhu

Belediyeye bağlı spor merkezlerinde verilen eğitimler, gençlere hem düzenli bir yaşam alışkanlığı kazandırıyor hem de profesyonel spor yolculuklarında sağlam bir başlangıç yapma olanağı tanıyor. Bu sayede gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaşırken fiziksel ve zihinsel açıdan da güçleniyor.

Kış spor okulları ve voleybolda ilgi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen voleybol kursu yoğun ilgi görüyor. Uzman antrenörler eşliğinde verilen teknik ve uygulamalı eğitimler, kursiyerlere takım çalışması, odaklanma ve esneklik gibi önemli kazanımlar kazandırıyor. Voleybol kursuna katılan gençler, sağladıkları imkanlar için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Branşlar ve kayıt bilgisi

Haliliye Belediyesi, basketbol, voleybol, tekvando, futbol, halk oyunları ve judo gibi çeşitli branşlarda kurslar düzenliyor ve kayıtların devam ettiğini duyurdu. İlçe gençleri, bu kurslarla spor yapma alışkanlığı kazanırken geleceğin sporcuları olma yolunda da önemli adımlar atıyor.

