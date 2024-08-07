Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bronz Madalya Heyecanı

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting ile karşılaşan Kahraman, mücadeleyi 5-0'lık skorla kaybetti.

Boks Mücadelesi Philippe-Chatrier Kortu'nda Gerçekleşti

Boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final karşılaşması, Fransa'nın başkenti Paris’te yer alan Philippe-Chatrier Kortu'nda yapıldı. Esra, bu karşılaşmada finale yükselme şansını yitirerek bronz madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanı'nın İlgisi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu önemli müsabakayı tribünden takip ederken, Esra Yıldız Kahraman'ın performansını ve başarısını destekledi. Bakan Bak, sporun önemine vurgu yaparak, genç sporcuların uluslararası arenada elde ettikleri başarıların değerini belirtti.