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Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Kadın boks branşında Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024'te yarı finale çıkarak madalyasını garantiledi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:48
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kg boks dalında mücadele eden milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

Çeyrek Finallerde Büyük Başarı

North Paris Arena'da gerçekleştirilen son çeyrek finalde Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı rakibi Jucielen Cerqueira Romeu ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk raundunu 5-0 gibi net bir skorla kazanan Kahraman, ikinci raundda 4-1'lik bir yenilgi yaşadı.

Finale Adım Adım

Son raundda kontrolü yeniden eline alan Esra Yıldız Kahraman, 4-1'lik skorla maçı kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Olimpiyat madalyasını garantileyen Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme mücadelesine çıkacak.

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