EURO 2024'te finalin ilk bileti İspanya'nın! Fransa'yı 2-1 mağlup ettiler

İSPANYA, EURO 2024'TE FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM OLDU



EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya, Fransa'yı 2-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Müthiş bir tempoda geçen karşılaşmada Fransa, Randal Kolo-Muani'nin 9. dakikada attığı golle öne geçti ancak İspanya, hızlı bir dönüş yaparak maçı kazanmayı bildi. İspanya'nın golleri 21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Daniel Olmo'dan geldi.

Fransa'nın erken golüne karşın İspanya, hemen toparlanarak 21. dakikada Yamal ve 25. dakikada Olmo'nun golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen İspanya, finale yükselmenin sevincini yaşadı.



İSPANYA, 2021 ULUSLAR LİGİ'NİN RÖVANŞINI ALDI

İki takım son olarak 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. O maçta Fransa, geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı. Bu yarı final galibiyetiyle İspanya, o mağlubiyetin rövanşını almış oldu.





LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal, Fransa karşısında attığı golle turnuva tarihine geçti. 16 yaş 362 günlükken Fransa ağlarını sarsan Yamal, turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu. Bu gol, aynı zamanda onun turnuvadaki ilk golüydü.

İSPANYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ

İspanya, EURO 2024'te oynadığı tüm maçları kazanarak yarı finale geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3 galibiyetle lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finale yükseldi.

Fransa, şampiyonaya D Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Polonya ile mücadele ederek başladı. 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fransa, gruptan ikinci sırada çıkarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda Belçika'yı eleyen "Horozlar", çeyrek finalde ise penaltılara giden maçta Portekiz'i saf dışı bıraktı.



DİĞER FİNALİST YARIN BELLİ OLACAK

İspanya'nın finaldeki rakibi yarın belli olacak. Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi 22:00'de başlayacak. Bu maçın galibi, İspanya ile finalde karşılaşacak.