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EURO 2024'te Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı: "Türk Messi kendini duyurdu"

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Arda Güler’in performansı dış basında geniş yankı uyandırdı. Ayrıntılar haberimizde

Yayın Tarihi: 19.06.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 10:25
EURO 2024'te Türkiye'nin Gürcistan galibiyeti dış basında büyük yankı uyandırdı: "Türk Messi kendini duyurdu"

TÜRKİYE'NİN GÜRCİSTAN GALİBİYETİ

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yaptı. Maç, BVB Dortmund Stadyumu'nda oynandı ve seyir zevki yüksek, tempolu bir mücadeleye sahne oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmada Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Mert Müldür, 65’inci dakikada Arda Güler ve 90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golü ise 32’nci dakikada Georges Mikautadze’den geldi. Arda Güler'in müthiş performansı, özellikle dış basında geniş yankı uyandırdı.

DIŞ BASINDA TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER

GUARDIAN: TÜRKİYE FIRTINADAN KURTULUP GÜRCİSTAN'I YENERKEN ARDA GÜLER GÖK GÜRÜLTÜSÜNÜ GETİRİYOR

Guardian, Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki galibiyetini överken, Arda Güler'in performansını gök gürültüsüne benzetti. Maçın seyir zevki yüksek ve olaylı geçtiğini belirten gazete, Güler’in attığı golü "harika" olarak nitelendirdi.

BBC SPORT: TÜRK MESSİ KENDİNİ DUYURDU

BBC Sport, Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetini ve Arda Güler'in performansını öne çıkardı. Güler’in golünün en iyi goller arasında yer alabileceğini belirtti.

SKY SPORTS: REAL MADRİD'İN HARİKA ÇOCUĞU ARDA GÜLER

Sky Sports, Arda Güler'in muhteşem performansına dikkat çekerek, genç oyuncunun attığı golü ve Türkiye'nin galibiyetini vurguladı. Güler’in Real Madrid'deki potansiyelinin altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN TEMPO DOLU MAÇI

KICKER: DORTMUND'DA TÜRKİYE COŞKUSU

Kicker, Türkiye'nin tempolu ve eğlenceli bir futbol maçı sonucunda Gürcistan'ı mağlup ettiğini belirtti. Arda Güler’in rüya gibi golü ve Kerem Aktürkoğlu’nun son dakika golü ile Türklerin galibiyetini kutladı.

L’EQUIPE: TÜRKİYE YOĞUN VE TEMPOLU MAÇTA GÜRCİSTAN'I MAĞLUP ETTİ

Fransız L’Equipe gazetesi, Türkiye’nin Gürcistan karşısında yoğun ve tempolu bir maç oynayarak 3-1 galip geldiğini yazdı. Müldür ve Güler'in ceza sahası dışından attığı muhteşem goller öne çıktı.

RECORD: TÜRKLER FIRTINADAN SAĞ KURTULDU

Record gazetesi, şiddetli yağmur altında oynanan maçta Türkiye'nin galibiyetini vurguladı. Gürcistan'ın son dakikada skoru eşitleme fırsatını kaçırdığını belirtti.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

arda

AS: ARDA GÜLER’İN BAŞYAPITI

İspanyol AS gazetesi, Arda Güler’in sol ayağıyla attığı muhteşem golü başyapıt olarak nitelendirdi. Güler’in Türkiye'ye galibiyeti getiren isim olduğunu vurguladı.

MUNDO DEPORTIVO: ARDA GÜLER’İN LİDERLİĞİ

Mundo Deportivo, Arda Güler’in liderlik ettiği Türkiye’nin Gürcistan’ı nakavt ettiğini yazdı. Güler’in galibiyeti getiren harika golüne dikkat çekti.

Arda Güler'in performansı, özellikle İspanyol basınında büyük övgü aldı. Real Madrid'deki potansiyeli ve yetenekleriyle geleceğin yıldızları arasında gösterildi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’e Gürcistan karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle harika bir başlangıç yaptı. Arda Güler’in performansı ve attığı gol, dış basında geniş yankı uyandırdı. Türkiye, turnuvanın favorileri arasında gösterilmeye başlandı ve sonraki maçlar için büyük umut verdi.

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