EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. Maçlar — Letonya ve Litvanya Son 16'ya

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu maçları Riga'da, B Grubu karşılaşmaları ise Tampere'de oynandı. Letonya ve Litvanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu

Türkiye, Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yaptı ve grubun liderliğini sürdürdü. Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana Avrupa şampiyonalarında ilk kez 4 galibiyet aldı.

Ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Sırbistan ise Çekya'yı 82-60 yenerek üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı.

A Grubu sonuçları: Estonya-Türkiye: 64-84 / Portekiz-Letonya: 62-78 / Sırbistan-Çekya: 82-60

Türkiye ve Sırbistan'ın ardından Letonya da son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

B Grubu

Karadağ, İsveç'i 87-81 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetine ulaştı ve son 16 umudunu sürdürdü.

Almanya, Büyük Britanya karşısında 120-57 kazanarak 4'te 4 yaptı. Son dünya şampiyonu Almanya, 63 sayı farkla elde ettiği bu galibiyetle 2000'den itibaren düzenlenen Avrupa şampiyonalarındaki en farklı galibiyete imza attı.

Litvanya, ev sahibi Finlandiya'yı 81-78 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı. Grupta Almanya ve Finlandiya'nın ardından Litvanya da son 16 turuna adını yazdırdı.

B Grubu sonuçları: İsveç-Karadağ: 81-87 / Almanya-Büyük Britanya: 120-57 / Finlandiya-Litvanya: 78-81

Yedinci günün programı

C Grubu

15.00 Yunanistan-Bosna Hersek

18.15 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

21.30 İtalya-İspanya

D Grubu

15.00 Belçika-İsrail

18.00 İzlanda-Slovenya

21.30 Fransa-Polonya