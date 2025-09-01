DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,17 -0,18%
ALTIN
4.596,66 -0,75%
BITCOIN
4.473.939,16 0,28%

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. Maçlar — Letonya ve Litvanya Son 16'ya

EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı; Letonya ve Litvanya son 16 turuna yükseldi. Türkiye 4'te 4 yaptı, Almanya 120-57 ile tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:28
EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. Maçlar — Letonya ve Litvanya Son 16'ya

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu maçları Riga'da, B Grubu karşılaşmaları ise Tampere'de oynandı. Letonya ve Litvanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu

Türkiye, Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yaptı ve grubun liderliğini sürdürdü. Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana Avrupa şampiyonalarında ilk kez 4 galibiyet aldı.

Ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Sırbistan ise Çekya'yı 82-60 yenerek üst üste dördüncü galibiyetine ulaştı.

A Grubu sonuçları: Estonya-Türkiye: 64-84 / Portekiz-Letonya: 62-78 / Sırbistan-Çekya: 82-60

Türkiye ve Sırbistan'ın ardından Letonya da son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

B Grubu

Karadağ, İsveç'i 87-81 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetine ulaştı ve son 16 umudunu sürdürdü.

Almanya, Büyük Britanya karşısında 120-57 kazanarak 4'te 4 yaptı. Son dünya şampiyonu Almanya, 63 sayı farkla elde ettiği bu galibiyetle 2000'den itibaren düzenlenen Avrupa şampiyonalarındaki en farklı galibiyete imza attı.

Litvanya, ev sahibi Finlandiya'yı 81-78 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı. Grupta Almanya ve Finlandiya'nın ardından Litvanya da son 16 turuna adını yazdırdı.

B Grubu sonuçları: İsveç-Karadağ: 81-87 / Almanya-Büyük Britanya: 120-57 / Finlandiya-Litvanya: 78-81

Yedinci günün programı

C Grubu

15.00 Yunanistan-Bosna Hersek

18.15 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

21.30 İtalya-İspanya

D Grubu

15.00 Belçika-İsrail

18.00 İzlanda-Slovenya

21.30 Fransa-Polonya

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Andorra, Galatasaraylı Efe Akman'ı 4 yıllığına transfer etti
2
Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı: Udinese 2,5 Milyon Avro Ödeyecek
3
Tottenham, Randal Kolo Muani'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
4
Arsenal, Piero Hincapie'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
5
EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. Maçlar — Letonya ve Litvanya Son 16'ya
6
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 4 Yıllığına Transfer Etti

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark