EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda İkinci Günün Sonuçları

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda ikinci gün oynandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. A Grubu müsabakaları Riga'da, B Grubu karşılaşmaları ise Tampere'de oynandı.

Sonuçlar

A Grubu

Türkiye - Çekya: 92-78

Estonya - Letonya: 70-72

Portekiz - Sırbistan: 69-80

Sırbistan bu sonuçla 2'de 2 yaptı.

B Grubu

Almanya - İsveç: 105-83

Litvanya - Karadağ: 94-67

Finlandiya - Büyük Britanya: 109-79

B Grubu'nda Almanya, Litvanya ve Finlandiya iki maçtan da galip ayrıldı.

Dördüncü günün maç programı

A Grubu: 14.45 Çekya - Estonya / 18.00 Letonya - Sırbistan / 21.15 Türkiye - Portekiz

B Grubu: 13.30 Litvanya - Almanya / 16.30 Büyük Britanya - İsveç / 20.30 Karadağ - Finlandiya

C Grubu: 15.00 İtalya - Gürcistan / 18.15 Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan / 21.30 İspanya - Bosna Hersek

D Grubu: 15.00 İzlanda - Belçika / 18.00 Fransa - Slovenya / 21.30 Polonya - İsrail