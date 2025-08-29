EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda İkinci Günün Sonuçları

EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda ikinci gün oynandı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. A Grubu müsabakaları Riga'da, B Grubu karşılaşmaları ise Tampere'de oynandı.
Sonuçlar
A Grubu
Türkiye - Çekya: 92-78
Estonya - Letonya: 70-72
Portekiz - Sırbistan: 69-80
Sırbistan bu sonuçla 2'de 2 yaptı.
B Grubu
Almanya - İsveç: 105-83
Litvanya - Karadağ: 94-67
Finlandiya - Büyük Britanya: 109-79
B Grubu'nda Almanya, Litvanya ve Finlandiya iki maçtan da galip ayrıldı.
Dördüncü günün maç programı
A Grubu: 14.45 Çekya - Estonya / 18.00 Letonya - Sırbistan / 21.15 Türkiye - Portekiz
B Grubu: 13.30 Litvanya - Almanya / 16.30 Büyük Britanya - İsveç / 20.30 Karadağ - Finlandiya
C Grubu: 15.00 İtalya - Gürcistan / 18.15 Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan / 21.30 İspanya - Bosna Hersek
D Grubu: 15.00 İzlanda - Belçika / 18.00 Fransa - Slovenya / 21.30 Polonya - İsrail